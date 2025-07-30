طاحونة أبو شاهين في رشيد، معلم أثري يروي حكايات طحن الحبوب في زمن الدواب (فيديو وصور)

تقع طاحونة أبو شاهين في منزل الأمصيلي بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وهو أحد أشهر المنازل الأثرية والتراثية الإسلامية بالمدينة وتحديدًا في شارع دهليز الملك، بالقرب من مجموعة من المواقع الأثرية مثل مسجد زغلول ومنزل عرب كلى، ما يجعل زيارتها جزءًا من جولة تراثية متكاملة في المدينة.

طاحونة ابو شاهين في رشيد، فيتو

تعود طاحونة أبو شاهين في مدينة رشيد إلى القرن الثامن عشر، وتحديدًا إلى فترة العصر العثماني، وقد أنشأها عثمان أغا الطوبجي، أحد تجار مدينة رشيد في ذلك الوقت، والطاحونة كانت ملحقة بمنزله الأثري لتأمين احتياجاته واحتياجات السكان المجاورين من الدقيق والحبوب بالإضافة إلى أنها بنيت وقفًا لبناء مساجد المدينة.



وهما طاحونتان موجودتان في غرفة ملحقة بمنزل الأمصيلي يوجد بها في المنتصف مكان للمشرف عليهما ومنع تداخل الدواب معًا، وتدار الطواحين قديمًا باستخدام الدواب ويوجد حجران دائريان ضخمان، أحدهما ثابت والآخر يدور فوقه ويتم توصيل عمود خشبي ضخم بمقبض معدني إلى الدابة، وعند دوران الدابة حول محور الطاحونة، يبدأ الحجر الأعلى بالدوران فوق الأسفل وتُسكب الحبوب من فتحة في الحجر العلوي، فتُطحن عند مرورها بين الحجرين ويتجمع الدقيق في حفرة أسفل الطاحونة.



كما يوجد إصطبل للدواب ملحق بطاحونة أبو شاهين لتوفير الطعام والمياه طوال اليوم بعد عملهم في الطاحونة بالإضافة إلى مكان فارغ تتدحرج بها الدواب لتفريغ الطاقة بعد إدارة الطواحين لطحن الحبوب.

طاحونة أبو شاهين في رشيد، فيتو

طاحونة أبو شاهين في رشيد، فيتو

يعد منزل الأمصيلي أحد أقدم البيوت الأثرية الباقية في رشيد بمدة تزيد عن القرنين من ضمن 22 منزلًا أثريًّا بالمدينة باقيين حتى الآن مما يبرز أهمية مدينة رشيد والتي تعد ثاني مدينة أثرية بعد محافظة القاهرة لما لها أهمية كبيرة.

ويتبع المنزل الطراز العثماني حيث تجد الملقف لتهوية البيت طبيعيًّا والمشربيات الخشبية لحجب الرؤية عن الداخل مع السماح بدخول الضوء والدهاليز المكسورة لخصوصية المنزل، بالإضافة إلى تفاصيل معمارية نادرة مثل استخدام خشب بدقة شديدة في الأسقف والأبواب ووجود خزائن جدارية وطابق أرضي يستخدم للضيوف، وآخر علوي للعائلة وممرات مخفية تربط بين الغرف.

ويتميز المنزل بخصوصية كبيرة مثل تصنيع المشربيات من الأرابيسك، وهي صناعة منتشرة في مدينة رشيد، وكانت تعمل على عدم إظهار أهل المنزل، كما يضم "التختبوش" وهو بمنزلة طاولة أو سفرة تستخدم لتقديم الطعام وايضًا "الشخشيخة" بآخر المنزل ووظيفتها أنها تعمل على تهويته في فصل الصيف كتكيف طبيعي.

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