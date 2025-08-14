السيطرة على حريق مصنع بطاطين بالقليوبية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع بطاطين مكون من دور واحد على مساحة نحو 10 قراريط، بجوار مصنع للكيماويات بميدان الحادثة بالقناطر الخيرية.

السيطرة علي حريق مصنع بطاطين بقليوب

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت في السيطرة على النيران التي اندلعت بالدور الأرضي ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة 5 عمال وإصابة آخرين، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتباشر الأجهزة المعنية والمعمل الجنائي التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

