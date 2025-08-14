السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا

أخمدت الحماية المدنية بمحافظة قنا حريقا شب في منزل بنجع أولاد سمك بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا وهو مقام على مساحة قيراط ونصف.

على الفور انتقلت قوات الحماية والإسعاف إلى موقع الحادث لمنع امتداد كرات اللهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى منازل مجاورة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من الحماية المدنية بقنا بنشوب حريق فى منزل علي مساحة قيراط ونصف، وكانت النيران قد التهمت غرفة النوم والمطبخ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء من إنقاذ باقي محتويات المنزل دون وقوع أي إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتحقيق فى الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.