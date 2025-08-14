الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا

جانب من الحريق، فيتو
جانب من الحريق، فيتو

أخمدت الحماية المدنية بمحافظة قنا حريقا شب في منزل بنجع أولاد سمك بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا وهو مقام على مساحة قيراط ونصف.

على الفور انتقلت قوات الحماية والإسعاف إلى موقع الحادث لمنع امتداد كرات اللهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى منازل مجاورة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من الحماية المدنية بقنا بنشوب حريق فى منزل علي مساحة قيراط ونصف، وكانت النيران قد التهمت غرفة النوم والمطبخ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء من إنقاذ باقي محتويات المنزل دون وقوع أي إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتحقيق فى الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بقنا الحماية المدنية بقنا قرية اولاد عمرو قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

إنقاذ مسنة من مضاعفات انسداد القولون الكاذب في مستشفى قنا العام

محافظ قنا لوكيل التضامن الجديد: ندعم برامج الحماية المجتمعية المقدمة للمواطنين

ناقش معهم خطة العمل، رئيس مركز قوص يلتقي متطوعي مؤسسة حياة كريمة في قنا

حملتان لإزالة وصلات المياه الخلسة في قنا ودمياط الجديدتين

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

الوفد المرافق لـ بوتين يغادر موسكو إلى ألاسكا

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

ما حكم عبور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟، أمين الفتوى يجيب

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads