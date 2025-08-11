أستاذ قانون دولي: استشهاد 237 صحفيا في غزة عار على جبين الإنسانية

وجه الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي انتقادات حادة للمجتمع الدولي والدول العربية بعد استشهاد الصحفيين الشجاعين أنس الشريف ومحمد قريقع وثلاثة من زملائهما في قصف إسرائيلي مباشر استهدف خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء، واصفًا الجريمة بأنها إعدام ميداني منظم لشهود الحقيقة، ومحاولة يائسة لطمس معالم الإبادة الجماعية قبيل احتلال غزة بالكامل.

شهداء الإعلام في غزة يصلون إلى 237 صحفيًا

وأكد الدكتور مهران في تصريح لفيتو، أن استهداف الصحفيين الخمسة ، والذي رفع عدد شهداء الإعلام في غزة إلى 237 صحفيًا، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لنظام روما الأساسي، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر صراحة استهداف الصحفيين والإعلاميين، مشيرًا إلى أن إقرار الجيش الإسرائيلي رسميًا بمسؤوليته عن الاغتيال يعد اعترافًا صريحًا بارتكاب جرائم حرب تستوجب المحاسبة الفورية.

استهداف الصحفيين بهذه الطريقة المنهجية ينتهك المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن استهداف الصحفيين بهذه الطريقة المنهجية ينتهك المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تنص على أن الصحفيين المدنيين يتمتعون بحماية خاصة، ولا يجوز مهاجمتهم أو احتجازهم أو محاكمتهم بسبب أنشطتهم الصحفية المشروعة، مؤكدًا أن الجريمة تندرج تحت تعريف الإرهاب الدولي الذي يهدف لإسكات الشهود، وتزييف الحقائق.

الجريمة جاءت بعد ساعات من مؤتمر نتنياهو الصحفي الذي هاجم فيه وسائل الإعلام

وحذر مهران من أن توقيت الجريمة، التي جاءت بعد ساعات من مؤتمر نتنياهو الصحفي الذي هاجم فيه وسائل الإعلام، واتهمها بتزوير الحقائق، يكشف عن مخطط محكم لتصفية جميع الأصوات الحرة في غزة قبل تنفيذ قرار الاحتلال الكامل للقطاع، مشيرًا إلى أن استهداف أنس الشريف تحديدًا، بعد حملة تحريض إسرائيلية منظمة ضده، يؤكد أن الجريمة كانت مدبرة ومخططة مسبقًا لإسكات آخر الأصوات الشجاعة في شمال غزة.

وأشاد مهران بشجاعة الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع، اللذين واصلا نقل الحقيقة رغم التهديدات المستمرة، مؤكدًا أن كلماتهما الأخيرة ستبقى شاهدًا على جرائم الإبادة الجماعية، وأن دماءهما الطاهرة ستكون شاهدًا في محاكم العدالة الدولية ضد المجرمين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن تضحيتهما لن تذهب هدرًا، وستكون دافعًا لاستكمال مسيرة كشف الحقيقة للعالم أجمع.

ولكن مهران وجه انتقادات لاذعة للمجتمع الدولي والدول العربية قائلًا: ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ أين الدول العربية؟ لماذا لم تفرضوا عقوبات على إسرائيل حتى الآن؟ ماذا تنتظرون؟ أن يُقتل كل صحفي في غزة؟ أن تُباد المدينة بالكامل؟" مؤكدًا أن الصمت على هذه الجرائم المروعة يجعل الجميع شركاء في الدم المسفوك، ويشجع إسرائيل على المضي قدمًا في مخططاتها الإجرامية.

وأضاف مهران بحدة لقد استشهد 237 صحفيًا في غزة، وما زال العالم يكتفي بالبيانات الخجولة والإدانات الشكلية، بينما تواصل إسرائيل قتل الحقيقة قبل قتل الناس، هذا عار على جبين الإنسانية، وتاريخ أسود سيلاحق كل من صمت على هذه المجزرة المنظمة ضد الصحافة الحرة.

ودعا الدول العربية بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات حاسمة فورية تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة، وتعليق جميع الاتفاقيات الثنائية، ووقف إمدادات النفط للدول الداعمة لإسرائيل، مؤكدًا أن أي تأخير في اتخاذ هذه الخطوات يعني المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية، والتواطؤ مع قتلة الصحفيين والمدنيين الأبرياء، محذرًا من أن التاريخ سيحاسب بقسوة كل من أتيحت له القدرة على وقف هذه المجزرة ولم يفعل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.