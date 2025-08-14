الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 زعمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل وهو هدف إدارة ترامب.

 

بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة

 في غضون ذلك، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب بتمويل وتسليح من إيران، وذلك وفق تعبيره.

 

هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين

وأوضح أن الجيش نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية.

وأكد أن بقاء الجيش في المخيمات يتم بتوجيهاته المباشرة حتى إشعار آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية إدارة ترامب ترامب إسرائيل جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

مواد متعلقة

مصر تدين الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية

تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية

وزير جيش الاحتلال: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل

تطور خطير، مجلس النواب الأمريكي يقر بأحقية إسرائيل في الضفة الغربية

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

أسر فتيات حادث مطاردة طريق الواحات ترفض محاولات التصالح

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads