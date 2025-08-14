الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل وهو هدف إدارة ترامب.

بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة

في غضون ذلك، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب بتمويل وتسليح من إيران، وذلك وفق تعبيره.

هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين

وأوضح أن الجيش نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية.

وأكد أن بقاء الجيش في المخيمات يتم بتوجيهاته المباشرة حتى إشعار آخر.

