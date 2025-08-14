الخميس 14 أغسطس 2025
متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارعا رئيسيا قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن

مظاهرات في تل أبيب
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن متظاهرين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن من غزة.

مظاهرات في تل أبيب لوقف الحرب 

وفي السياق ذاته اقتحم عدد من المتظاهرين الإسرائيليين مطار "بن جوريون" الدولي في، وسكبوا الدقيق فوق أرضياته، احتجاجًا على استمرار حرب غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ناشطين مناهضين للحرب من حركة "نقف معًا" (Stand Together) سكبوا أكياسًا من الدقيق في المطار.

وأوضحت الصحيفة أن النشطاء أقاموا فعاليتهم الاحتجاجية ضد حرب غزة واحتجوا بسكب الدقيق  عند مدخل منطقة الإقلاع في مطار "بن جوريون".

ونشرت الصحيفة مقطعًا مصورًا يظهر فيه ناشطون وقد افترشوا الأرض وسكبوا الدقيق في المكان وعلى ملابسهم، مرددين شعارات ضد الحرب.

يذكر أن المظاهر الاحتجاجية ضد الحرب على غزة تصاعدت في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وكان أبرزها اقتحام عدد من المتظاهرين أحد مقرات القناة 13 العبرية والمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

