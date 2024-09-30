متظاهرون إسرائيليون يخترقون حواجز الشرطة ويقتربون من منزل نتنياهو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن متظاهرين إسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل لإطلاق الأسرى في غزة تمكنوا من اختراق حواجز الشرطة واقتربوا من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس.

مظاهرة في تل أبيب تقترب من منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة أسرى

ويأتي ذلك بعد توقف محادثات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بسبب تعنت نتنياهو وإصراره على مواصلة القتال.

واتهم الكثير من المسؤولين في إسرائيل نتنياهو بتعمد إفشال صفقة الأسرى، من أجل مصالحه الشخصية لضمان البقاء على رأس الحكومة.

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