خبير قانوني دولي: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا

كشف الدكتور محمد محمود مهران الخبير البارز في القانون الدولي العام، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ إسرائيل الكبرى تشكل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لجميع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذه التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضح مهران في تصريح لفيتو أن القانون الدولي يقوم على مبدأ أساسي وهو عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو المبدأ المنصوص عليه صراحة في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحظر على جميع الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وأشار الخبير الدولي إلى أن تصريحات نتنياهو تنتهك أيضًا قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على عدم مقبولية الاستيلاء على الأراضي بالحرب، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973، والعديد من القرارات الأخرى التي تؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

إعلان نوايا عدوانية

وأكد مهران أن هذه التصريحات تعد بمثابة إعلان نوايا عدوانية ضد الدولة العربية وتتناقض مع مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، والذي يعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي المعاصر، مشيرًا إلى أن القانون الدولي الإنساني يجرم أيضًا أي فرض أي سيادة على الأراضي بالقوة.

وتابع أن إسرائيل تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية وتقسيمها، مشيرا إلي أن البداية كانت فلسطين بسبب صمت المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية، مناشدتهم بسرعة التكاتف والاتحاد وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتكوين قوة عربية، لمواجهة نتنياهو الذي يستهدف الجميع حسب توصيفه.

وحذر الدكتور مهران من أن استمرار المجتمع الدولي في التعامل مع هذه التصريحات بصمت أو ردود أفعال باهتة يشكل سابقة خطيرة قد تشجع قوى أخرى في العالم على انتهاك القانون الدولي والمبادئ المستقرة للعلاقات الدولية.

اتفاقية جنيف الرابعة

وبين أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، كما تحظر تدمير الممتلكات والتغيير في طبيعة هذه الأراضي، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات استيطانية وما تروج له من خطط توسعية يشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني.

ودعا الخبير الدولي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه المخططات التوسعية قبل أن تتحول إلى واقع على الأرض.

ميثاق الأمم المتحدة

ولفت إلى أن المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة تخول مجلس الأمن سلطة تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان، مؤكدًا أن تصريحات نتنياهو تندرج تحت هذه التصنيفات وتستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا.

ونوه مهران إلي أن القانون الدولي ليس مجرد نصوص نظرية، بل منظومة قانونية ملزمة لجميع الدول، وأن أي انتهاك لها يستوجب المحاسبة والعقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في تحدي الشرعية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.