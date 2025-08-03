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محافظات

مياه الفيوم تتابع مشروعات الصرف الصحي الممولة من الاتحاد الأوروبي

الاجتماع، فيتو
الاجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات  المنفذة لمشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جدول أعمال الاجتماع مع الشركات المنفذة الصرف الصحي

وتناول الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة، وتوفير الدعم الفني اللازم لتذليل العقبات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن،  كما تم  استعراض الحلول الفنية المقترحة وخطط العمل المحدثة لضمان الالتزام بكافة البنود التعاقدية.

 

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وتدعم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، شركات المقاولات المنفذة، لأن الهدف الأسمى من هذه المشروعات هو إيصال خدمات الصرف الصحي للقرى المحرومة والأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان استدامة الخدمة وتطويرها.

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