الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

نيوكاسل ينهي صفقة نجم أستون فيلا مقابل 43 مليون إسترليني

جاكوب رامسي، فيتو
نجح نادي نيوكاسل يونايتد في التوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا على قيمة انتقال لاعب الوسط، جاكوب رامسي، حيث سيدفع المكبايس 43 مليون جنيه إسترليني، بواقع 39 مليونًا ثابتة، بالإضافة إلى 4 ملايين كإضافات.

جاكوب رامسي يخضع للفحص الطبي في نيوكاسل

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" من المنتظر أن يخضع رامسي، الذي تخرج من أكاديمية فيلا، للفحص الطبي الخاص في نيوكاسل، مساء اليوم الخميس.

ويسعى أستون فيلا لبيع أحد لاعبيه، من أجل تحسين وضعه فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، ويمثل بيع رامسي ربحًا صافيًا للنادي.

وكان يتبقى في عقد رامسي عامان، وقد ارتبط اسم اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، هذا الصيف بشائعات انتقال عديدة، بينما حاولت إدارة فيلا الحفاظ على قيمته، من خلال عرض لتحسين شروط عقده.

