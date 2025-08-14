زعيم جماعة الحوثي: عمليات الإسناد لغزة مستمرة برا وبحرا

قال زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، في بيان اليوم الخميس: استهدفنا هذا الأسبوع العدو الإسرائيلي بيافا وحيفا وعسقلان وبئر السبع والنقب وأم الرشراش.



عمليات الحوثي ضد الاحتلال

وأضاف عبد الملك الحوثي في بيانه: أن عمليات الإسناد مستمرة في مسارها العسكري في البر وفي البحر وهي عمليات مؤثرة.

وفي وقت سابق قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي: إسنادنا لغزة مستمر وأعلنا المرحلة الـ4 التي تعني استهداف سفن أي شركة تتعامل مع العدو.

الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة للوضع بغزة

وأضاف عبدالملك الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة الوضع الذي وصل إليه قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ذكرت أن صفارات إنذار دوت في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت.

