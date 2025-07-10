الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

زعيم جماعة الحوثي: إسنادنا لـ غزة مستمر

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي باليمن، خلال كلمة تلفزيونية اليوم الخميس: إسنادنا لغزة مستمر ونفذنا هذا الأسبوع عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق حربية.

وأضاف عبد الملك الحوثي: شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش متوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك.

وتابع: قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة، ولا يمكن السماح لأي شركة بنقل البضائع للعدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه.


وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف مطار اللُّدِ في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوعِ "ذوالفقار"، حيث حققت العملية هدفَها بنجاح وتسببت في سماع دوى صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة وهرولة ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطارِ.

إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية

وفي المقابل أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي،  أنه رصد إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية يُعتقد أن ميليشيا الحوثي تقف وراء، في تصعيد جديد للهجمات القادمة من الجنوب ضمن مسار طويل من التوترات الإقليمية.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان رسمي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة تشمل تل أبيب والقدس ولاخيش، بعد رصد مسار الصاروخ القادم، في تحذير مباشر للسكان بضرورة دخول الملاجئ أو الاحتماء في الأماكن الآمنة.

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عبدالملك الحوثي اليمن صواريخ باليستية جماعة الحوثى غزة

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