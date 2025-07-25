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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال تزعم: تل أبيب تسمح بإسقاط المساعدات جوًا على غزة اعتبارًا من اليوم

غزة
غزة

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن تل أبيب ستسمح اعتبارًا من اليوم باستئناف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المساعدات ستُسقط من الجو بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تشمل شحنات قادمة من الأردن، ولاحقًا من الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبهم، زعم مسئولون إسرائيليون أن ما يقرب من مليوني شخص يعيشون في مساحة لا تتجاوز 25% من القطاع، مما يخلق أوضاعًا إنسانية معقدة، مؤكدين أن الوضع صعب، لكنه لا يصل إلى حد المجاعة المتعمدة، على حد قولهم، وذلك رغم التقارير الأممية التي أكدت أن غزة تعاني من أزمة انسانية كبيرة.

دخول 161 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مصري للقاهرة الإخبارية، بدخول 161 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بدءًا من أمس وحتى فجر اليوم من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم.

وأوضح المصدر، أن المساعدات تشمل شاحنات دقيق ولبن أطفال والمواد الغذائية مع استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث. 

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قطاع غزة الجيش الإسرائيلي تل أبيب المساعدات الانسانية

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