الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

جماعة الحوثي: مجاهدو فلسطين عرقلوا انتقال العدو لبقية البلدان

عبدالملك الحوثي،
عبدالملك الحوثي، فيتو

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية في كلمة له اليوم الخميس: المجاهدون في فلسطين عرقلوا انتقال العدو الإسرائيلي في معركته إلى بقية البلدان.

 

المجاهدون في فلسطين عرقلوا انتقال العدو الإسرائيلي

 وأضاف عبدالملك الحوثي في بيانه: الضيف ورفاقه في المقاومة الفلسطينية ألحقوا بالعدو الصهيوني خسائر فادحة.

والأسبوع الماضي قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي باليمن، خلال كلمة تلفزيونية: إسنادنا لغزة مستمر ونفذنا هذا الأسبوع عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق حربية.

وأضاف عبد الملك الحوثي: شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش متوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك.

وتابع: قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة، ولا يمكن السماح لأي شركة بنقل البضائع للعدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه.

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عبد الملك الحوثي فلسطين جماعة الحوثى

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