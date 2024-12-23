أعراض وأسباب نقص البوتاسيوم وكيفية الحصول عليه من مصادر طبيعية

يمكن أن تسبب مستويات البوتاسيوم المنخفضة أعراضًا مثل التعب والتبول المتكرر، وقد يساعد زيادة تناول للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات.

البوتاسيوم معدن أساسي يلعب العديد من الأدوار في الجسم، فهو يساعد في تنظيم تقلصات العضلات، والحفاظ على وظيفة الأعصاب الصحية، وتنظيم توازن السوائل، ,فقًا لموقع “Healthline” الطبي

على الرغم من أهميته، تفيد الأبحاث أن معظم البالغين لا يلبون احتياجاتهم اليومية من البوتاسيوم، الذي يفضل الأطعمة المصنعة على الأطعمة النباتية الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم - مثل الفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات.

يكون الشخص مصاب بـانخفاض البوتاسيوم، أو نقص البوتاسيوم، عندما يكون مستوى البوتاسيوم في الدم أقل من 3.5 مليمول لكل لتر، والذي يُعرف بنقص بوتاسيوم الدم.

أعراض نقص البوتاسيوم

فيما يلي 7 علامات وأعراض لنقص البوتاسيوم.

الضعف والتعب

الضعف والتعب من العلامات الشائعة لنقص البوتاسيوم لعدة أسباب:

عندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، تنتج عضلاتك تقلصات أضعف

وقد يؤثر النقص على كيفية استخدام الجسم للعناصر الغذائية بطريقة يمكن أن تؤدي إلى التعب على سبيل المثال، تظهر بعض الأدلة أن النقص يمكن أن يضعف إنتاج الأنسولين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وقلة الجلوكوز المتاح، والذي يعمل كطاقة للخلايا.

ضعف العضلات وتشنجاتها

تشنجات العضلات هي تقلصات مفاجئة وغير منضبطة للعضلات، ويمكن أن تحدث عندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة ويمكن أن تكون مؤلمة.

داخل العضلات الهيكلية، يساعد البوتاسيوم في نقل الإشارات من الدماغ لتحفيز الانقباضات، كما أنه يساعد في إنهاء هذه الانقباضات عن طريق مغادرة خلايا العضلات، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، لا يستطيع الدماغ نقل هذه الإشارات بشكل فعال.

يؤدي هذا إلى تقلصات أطول ويُعتقد أنه يساهم في تقلصات العضلات، ومن غير المرجح أن تحدث التقلصات مع نقص بوتاسيوم الدم الخفيف أو المتوسط، ولكنها قد تحدث مع نقص بوتاسيوم الدم الشديد الذي يقل عن 2.5 مليمول/لتر من البوتاسيوم.

مشاكل الجهاز الهضمي

على الرغم من أن مشاكل الجهاز الهضمي لها أسباب عديدة، إلا أنها قد تحدث مع نقص بوتاسيوم الدم الشديد.

يساعد البوتاسيوم في نقل الإشارات من الدماغ إلى العضلات الموجودة في الجهاز الهضمي والمعروفة باسم العضلات الملساء، وتحفز هذه الإشارات الانقباضات التي تساعد الجهاز الهضمي على تحري الطعام ودفعه، حتى يمكن هضمه.

مع انخفاض مستويات البوتاسيوم، قد تصبح الانقباضات في الجهاز الهضمي أضعف وتبطئ حركة الطعام، ويمكن أن يسبب هذا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.

عدم انتظام ضربات القلب

يلعب البوتاسيوم أيضًا دورًا حيويًا في الحفاظ على تقلصات عضلات القلب الصحية.

وذلك لأن تدفق البوتاسيوم داخل وخارج خلايا القلب يساعد في تنظيم ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم إلى تغيير هذا التدفق، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب أيضًا علامة على وجود حالة قلبية خطيرة.

الوخز والخدر

على الرغم من شيوعها أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع البوتاسيوم أو فرط بوتاسيوم الدم، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص البوتاسيوم قد يعانون أيضًا من وخز وخدر مستمرين.

يُعرف هذا بالتنميل ويحدث عادةً في اليدين والذراعين والساقين والقدمين.

البوتاسيوم مهم لوظيفة الأعصاب الصحية، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الدم إلى إضعاف الإشارات العصبية ويؤدي إلى وخز وخدر.

في حين أن تجربة هذه الأعراض في بعض الأحيان غير ضارة - مثل إذا كانت القدم تصاب بالتنميل بسبب قلة الحركة أو الجلوس في وضع غير مريح - فقد يكون الوخز والخدر المستمران علامة على حالة كامنة.

التبول المتكرر

التبول المتكرر هو حالة تتبول فيها أكثر من المعتاد.

الكلى مسؤولة عن موازنة مستويات السوائل والكهارل في الجسم وإزالة أي نفايات من خلال البول.

ويؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم إلى إضعاف قدرة الكلى على تركيز البول وموازنة مستويات إلكتروليت الدم، مما يؤدي إلى زيادة التبول، ويلاحظ الشخص أيضًا زيادة العطش، والمعروف باسم عطش البول.

ارتفاع ضغط الدم

إن الحصول على توازن مثالي من الإلكتروليتات أمر مهم للحفاظ على ضغط دم صحي.

يزيد استهلاك الكثير من الصوديوم من ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك، فإن قِلة من الناس يعرفون أن قلة البوتاسيوم في النظام الغذائي يمكن أن يكون لها نفس التأثير.

يساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من البوتاسيوم في الدم، فإن الكلى تعيد امتصاص الصوديوم مرة أخرى في مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت.

يحدث هذا غالبًا مع انخفاض تناول البوتاسيوم في النظام الغذائي - وخاصة مع نقص بوتاسيوم الدم.

أسباب نقص البوتاسيوم

في حين أنه من النادر عمومًا الإصابة بنقص البوتاسيوم، إلا أن بعض الأمراض أو العوامل الأخرى يمكن أن تسبب ذلك، بما في ذلك:

الإسهال المزمن، والذي يمكن أن يحدث بسبب الإفراط في استخدام مدرات البول أو الملينات، أو مرض القولون العصبي، أو العدوى

بعض الأدوية، مثل الأدوية المدرة للبول

اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي، أو التطهير، أو إساءة استخدام الملينات

نقص التغذية

متلازمة كوشينغ

فرط الألدوستيرونية، حيث يوجد الألدوستيرون الزائد، وهو هرمون ستيرويدي، في الدم

الفشل الكلوي

اضطرابات الكلى، مثل متلازمة بارتر، ومتلازمة جيتلمان، ومتلازمة فانكوني.

نقص مغنيسيوم الدم

التعرق المفرط

كيفية علاج نقص بوتاسيوم الدم

في معظم الحالات، يجب علاج نقص بوتاسيوم الدم من قبل أخصائي رعاية صحية.

يتم علاج نقص بوتاسيوم الدم الخفيف إلى المتوسط ​​عادةً بمكملات البوتاسيوم عن طريق الفم، وفي بعض الحالات، قد يحتاج أخصائي الرعاية الصحية أيضًا إلى تعديل أي أدوية أخرى أو علاج الأسباب الكامنة، مثل الإسهال أو القيء أو اضطرابات الأكل.

عادةً ما لا يكون النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم كافيًا لعلاج نقص بوتاسيوم الدم، حيث يقترن معظم البوتاسيوم في الطعام بالفوسفات، وليس كلوريد البوتاسيوم، وغالبًا ما ينطوي نقص بوتاسيوم الدم أيضًا على نقص الكلوريد، لذلك من الأفضل علاج كلا النقصين بمكملات كلوريد البوتاسيوم.

عادةً، يكفي 60 - 80 مليمول من المكملات الغذائية يوميًا لبضعة أيام إلى أسابيع لعلاج نقص بوتاسيوم الدم الخفيف إلى المتوسط، ومع ذلك، من المهم دائمًا اتباع توصيات أخصائي الرعاية الصحية.

في حالات نقص بوتاسيوم الدم الشديد، قد يوصى بالعلاج الوريدي، ويجب مراقبة ذلك بدقة من قبل أخصائي الرعاية الصحية بسبب ارتفاع خطر الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم المرتد، أو ارتفاع البوتاسيوم، والذي قد يكون مميتًا.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يوجد البوتاسيوم في مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، وتعد الفواكه والخضروات مصادر ممتازة، وكذلك فول الصويا والبطاطس، كما تحتوي اللحوم والدجاج والأسماك والحليب والمكسرات على كميات جيدة من البوتاسيوم، وتكون الأطعمة الأخرى كالآتي:

المشمش المجفف

العدس المطبوخ

القرع

البطاطس المخبوزة

البطاطس المخبوزة الموز

الحليب

السبانخ النيئة

صدر الدجاج المشوي

الزبادي

السلمون المطبوخ

حليب الصويا

البروكلي المطبوخ

الأرز البني المطبوخ

القهوة، المخمرة

الشاي، الأسود، المخمر

بيضة واحدة

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