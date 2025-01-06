أعراض نقص البوتاسيوم في الدم، وما هي مصادره الطبيعية؟

تعتمد أعراض نقص البوتاسيوم على شدتها، ولكنها قد تشمل ارتفاع ضغط الدم والإمساك ومشاكل الكلى وضعف العضلات والتعب ومشاكل القلب.

وقد يحدث نقص البوتاسيوم إذا لم يحصل الشخص على ما يكفي من البوتاسيوم من نظامه الغذائي أو فقد الكثير من البوتاسيوم من خلال الإسهال أو القيء لفترات طويلة.

البوتاسيوم هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم لمجموعة واسعة من الوظائف، بما في ذلك الحفاظ على ضربات القلب، ويحدث عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم لدى الشخص إلى أقل من 3.6 مليمول لكل لتر (مليمول / لتر)، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض نقص البوتاسيوم في الدم

يعتبر الأطباء أن الشخص يعاني من نقص بوتاسيوم الدم الشديد - وهي حالة قد تهدد الحياة - عندما تكون مستويات البوتاسيوم لديه أقل من 2.5 مليمول / لتر.

الإمساك

يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في نقل الرسائل من الدماغ إلى العضلات وتنظيم تقلصات العضلات، ويمكن أن تؤثر مستويات البوتاسيوم المنخفضة على العضلات في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى إبطاء مرور الطعام والنفايات، ويمكن أن يسبب هذا التأثير على الأمعاء الإمساك والانتفاخ.

ضعف العضلات

يمكن أن يؤثر نقص البوتاسيوم على عضلات أخرى في الجسم، بما في ذلك عضلات الذراعين والساقين، مما قد يؤدي إلى ضعف العضلات بشكل عام وتشنجات.

ويفقد الشخص كميات صغيرة من البوتاسيوم من خلال العرق، ولهذا السبب فإن التعرق الشديد الناتج عن النشاط البدني المكثف أو التواجد في مناخ حار يمكن أن يؤدي غالبًا إلى ضعف العضلات أو تشنجات.

التعب غير المبرر

البوتاسيوم هو عنصر غذائي أساسي موجود في جميع خلايا وأنسجة الجسم، وعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على مجموعة واسعة من وظائف الجسم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والتعب البدني والعقلي.

ويمكن أن تؤدي مستويات البوتاسيوم المنخفضة إلى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة عند الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الصوديوم أو الملح، ويلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في استرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط دم الشخص.

يساعد البوتاسيوم أيضًا في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، ويعد النظام الغذائي الغني بالصوديوم سببًا شائعًا لارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بخفض تناول الصوديوم وزيادة تناول البوتاسيوم.

كثرة التبول

الكليتان مسؤولتان عن إزالة الفضلات وتنظيم مستويات السوائل والشوارد، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، في الدم. وتقومان بذلك عن طريق إخراج الفضلات والشوارد الزائدة من الجسم في البول.

يمكن أن يتداخل نقص بوتاسيوم الدم المتوسط ​​إلى الشديد مع قدرة الكلى على موازنة مستويات السوائل والشوارد في مجرى الدم، وقد يؤدي هذا إلى زيادة التبول، وهو ما يسمى كثرة التبول.

شلل العضلات

يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص بوتاسيوم الدم الشديد أن يعانوا من شلل العضلات، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الجسم منخفضة للغاية، فإن العضلات غير قادرة على الانقباض بشكل صحيح وقد تتوقف عن العمل تمامًا.

مشاكل التنفس

يمكن أن يؤدي نقص بوتاسيوم الدم الشديد أيضًا إلى مشاكل في التنفس، ويتطلب التنفس استخدام العديد من العضلات، وخاصة الحجاب الحاجز، وإذا أصبحت مستويات البوتاسيوم لدى الشخص منخفضة للغاية، فقد لا تعمل هذه العضلات بشكل صحيح، وقد يواجه الشخص صعوبة في التنفس بعمق أو قد يشعر بضيق شديد في التنفس.

عدم انتظام ضربات القلب

من أعراض نقص بوتاسيوم الدم الشديد عدم انتظام ضربات القلب، ويلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في تنظيم انقباضات جميع العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة جدًا من البوتاسيوم في الجسم إلى عدم انتظام ضربات القلب، بما في ذلك بطء القلب الجيبي، وتسارع القلب البطيني، والرجفان البطيني، وإذا لم يتلق الشخص العلاج، فقد تكون هذه الحالات مهددة للحياة.

يمكن للأطباء اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب باستخدام مخطط كهربية القلب.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض نقص بوتاسيوم الدم زيارة الطبيب.

نقص بوتاسيوم الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء وأمراض الجهاز الهضمي التي تسبب الإسهال الشديد أو المستمر أو القيء، ويمكن لبعض الأدوية، مثل الملينات ومدرّات البول، أن تزيد أيضًا من خطر نقص البوتاسيوم.

من المهم طلب العناية الطبية الفورية لأعراض نقص بوتاسيوم الدم الشديد، مثل شلل العضلات، أو مشاكل التنفس، أو عدم انتظام ضربات القلب.

علاج نقص البوتاسيوم في الدم

يعتمد نوع العلاج لنقص البوتاسيوم على أعراض الشخص ومدى انخفاض مستويات البوتاسيوم لديه.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص بوتاسيوم الدم الخفيف، قد يوصي الطبيب بما يلي:

التوقف عن تناول أو تقليل جرعات أي أدوية يمكن أن تسبب انخفاض البوتاسيوم

تناول مكملات البوتاسيوم اليومية

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الفواكه والخضروات

تناول الأدوية التي يمكن أن تزيد من مستويات البوتاسيوم في الجسم، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص بوتاسيوم الدم الشديد إلى علاج فوري، وقد يوصي الطبيب بالبوتاسيوم عن طريق الوريد، ومع ذلك، يجب على الأطباء توخي الحذر عند وصف علاجات نقص بوتاسيوم الدم لأنه من الممكن أن يزود الشخص بكمية زائدة من البوتاسيوم، مما يؤدي إلى مستويات مفرطة من البوتاسيوم في الجسم، أو فرط بوتاسيوم الدم.

يمكن أن يسبب فرط بوتاسيوم الدم الشديد أيضًا مشاكل خطيرة في العضلات والقلب.

مصادر الغذاء الغنية بالبوتاسيوم

وفقًا لمكتب المكملات الغذائية، فإن المدخول اليومي الموصى به من البوتاسيوم هو:

3400 مليجرام (مجم) للذكور البالغين

2600 مليجرام للإناث البالغات

ويوجد البوتاسيوم بشكل طبيعي في مجموعة واسعة من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والحبوب الكاملة، ويمتص الجسم حوالي 85 إلى 90٪ من البوتاسيوم في مصادر الغذاء.

تشمل أمثلة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

المشمش المجفف: 1,101 مجم لكل نصف كوب

العدس المطبوخ: 731 مجم لكل كوب

الخوخ المجفف: 699 مجم لكل نصف كوب

عصير البرتقال: 496 مجم لكل كوب

الموز: 422 مجم في موزة متوسطة الحجم

الحليب 1% دسم: 366 مجم لكل كوب

السبانخ: 334 مجم لكل كوبين

الزبادي الخالي من الدسم: 330 مجم لكل 6 أونصات

البروكلي المطبوخ والمقطع: 229 مجم لكل نصف كوب

الأرز البني المطبوخ: 154 مجم لكل كوب

أفضل طريقة للحصول على ما يكفي من البوتاسيوم هي تناول نظام غذائي متنوع وصحي.

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