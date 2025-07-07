أعراض نقص البيوتين بالجسم، ضعف العضلات والاكتئاب وتساقط الشعر

أعراض نقص البيوتين، البيوتين من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم للقيام بالوظائف الحيوية والحفاظ على الصحة العامة.

وأعراض نقص البيوتين، عديدة ولكن لا ينتبه لها أحد لأنها غير معروفة ما يسبب في حدوث مضاعفات خطيرة بسبب إهمال العلاج.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: إن البيوتين، المعروف أيضا بـ"فيتامين B7" أو "فيتامين H"، هو أحد الفيتامينات الذائبة في الماء من مجموعة فيتامينات B، ويعتبر ضروري لصحة الجسم، إذ يساهم في عمليات التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات والبروتينات، ويدعم صحة الشعر والجلد والأظافر والجهاز العصبي، ورغم أن نقص البيوتين نادر، فإنه يمكن أن يحدث نتيجة لأسباب معينة ويؤثر سلبا على الصحة.

أعراض نقص البيوتين بالجسم

وأضاف البدوي، تتنوع أعراض نقص البيوتين وتظهر تدريجيا، ومن أعراض نقص البيوتين:

تساقط الشعر (قد يصل إلى الصلع في الحالات الشديدة).

تقصف الشعر وضعفه.

جفاف الجلد.

طفح جلدي، خاصة حول الفم والعينين والأنف.

احمرار الجلد أو قشوره.

الاكتئاب.

الإرهاق العام.

صعوبة في التركيز والتفكير (ضبابية ذهنية).

اضطرابات النوم.

نوبات صرع في بعض الحالات الشديدة.

ضعف العضلات.

آلام عضلية.

تنميل أو وخز في الأطراف.

هشاشة الأظافر.

التهابات متكررة.

ضعف في المناعة.

تشقق في زوايا الفم.

أسباب نقص البيوتين

وتابع، يوجد عدة أسباب قد تؤدي إلى نقص البيوتين، منها:

عدم تناول أطعمة تحتوي على البيوتين مثل البيض، والكبد، والبقوليات.

استهلاك بياض البيض النيء بكثرة، حيث يحتوي بياض البيض النيء على مادة "الأفيدين"، وهي بروتين يرتبط بالبيوتين ويمنع امتصاصه في الأمعاء.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل داء كرون أو متلازمة القولون الالتهابي التي تؤثر على امتصاص الفيتامينات.

استخدام بعض الأدوية مثل مضادات الاختلاج، والمضادات الحيوية طويلة الأمد، وأدوية حب الشباب مثل الإيزوتريتينوين.

الحمل والرضاعة، وقد تزداد حاجة الجسم للبيوتين خلال هذه الفترات، مما يؤدي إلى نقصه إذا لم يتم تعويضه بشكل كافي.

بعض الأمراض الوراثية النادرة تؤدي إلى اضطرابات في استقلاب البيوتين.

أعراض نقص البيوتين بالجسم، فيتو

مخاطر ومضاعفات نقص البيوتين

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أنه إذا لم يتم علاج نقص البيوتين، فقد يؤدي إلى:

ضعف مناعة الجسم وزيادة احتمالية الإصابة بالعدوى

تدهور الحالة النفسية والعقلية

تلف دائم في الأعصاب

مشاكل في نمو الأطفال

تأخر في النمو العقلي والحركي لدى الرضع

طرق علاج نقص البيوتين

وأضاف البدوي، أنه لعلاج نقص البيوتين بالجسم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

يعطي البيوتين على شكل مكملات عن طريق الفم، بجرعات تختلف حسب الحالة، وغالبا ما تتراوح بين 30 إلى 100 ميكروجرام يوميا للبالغين، وتصل إلى آلاف الميكروجرامات في الحالات الشديدة.

علاج السبب الأساسي، مثل التوقف عن تناول بياض البيض النيء أو تعديل الأدوية التي تؤثر على امتصاص الفيتامين.

تضمين أطعمة غنية بالبيوتين في النظام الغذائي، مثل الكبدة، وصفار البيض، والمكسرات (مثل اللوز والجوز)، والبقوليات، والحبوب الكاملة،و الأفوكادو، والموز، والقرنبيط.

طرق الوقاية من نقص البيوتين

للوقاية من نقص البيوتين بالجسم يجب اتباع الآتي:

تناول غذاء متوازن يحتوي على مصادر طبيعية للبيوتين.

تجنب استهلاك بياض البيض النيء بشكل متكرر.

مراقبة الفيتامينات عند استخدام الأدوية لفترات طويلة.

استشارة الطبيب في حال ظهور أعراض غير مبررة في الشعر أو الجلد أو الجهاز العصبي.

متابعة الحوامل والمرضعات لتحديد ما إذا كن بحاجة لمكملات البيوتين.

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