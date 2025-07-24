إنبي تنظم الندوة التفاعلية الرابعة مع العاملين

نظمت شركة إنــبى الندوة التفاعلية الرابعة مع العاملين وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات المباشرة التي تقيمها الشركة بشكل دوري خلال الأشهر الماضية بهدف بناء جسور تواصل فعالة بين القيادات العليا وجميع العاملين، في إطار التزامها الراسخ بتعزيز بيئة عمل إيجابية وقائمة على التواصل البناء والشفافية.

وعُقدت الندوة بالمقر الرئيسي للشركة بحضور إدارة الشركة وقياداتها والسادة العاملين بالإدارات المختلفة ومختلف الدرجات الوظيفية.

وتُعد هذه الندوات خطوة حيوية في مسيرة إنــبى نحو تحقيق التواصل المؤسسي البنّاء، كما تعكس حرص الإدارة على تفعيل قنوات الحوار المفتوح، مما يسهم في ترسيخ قيم الشفافية والانتماء. حيث أصبحت تلك الندوات منصة تُمكن العاملين من تبادل الآراء وتقديم المقترحات المختلفة، ومناقشة التحديات القائمة بهدف الوصول إلى حلول عملية تدعم الأداء المؤسسي الشامل وتُحسن من بيئة العمل.

تفاعل بين الإدارة والموظفين

كما أكدت إدارة الشركة على الأهمية القصوى لاستمرارية هذا التفاعل الصادق بين الإدارة والموظفين، مشيرة إلى دوره المحوري في تعزيز الولاء المؤسسي وتحقيق التميز. بالإضافة إلى التزام الشركة بدراسة كافة المقترحات المقدمة بجدية تامة، والعمل على تحويل الأفكار البناءة إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

وجدير بالذكر أن القيادات العليا بالشركة قد أظهرت استجابة سريعة وفعالة للمقترحات والتحديات التي تم مناقشتها في الندوات السابقة، ورغم تنوع هذه الطلبات واختلاف طبيعتها، فقد تم بالفعل إيجاد حلول عملية وسريعة للعديد منها، مما يعكس التزام الشركة بتحويل الحوار إلى نتائج ملموسة.

في ختام الندوة، أعربت إدارة الشركة على تقديرها العميق لجهود الموظفين وتفانيهم، مؤكدة التزامها بمواصلة هذا النهج التفاعلي كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة للتطوير المؤسسي.

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