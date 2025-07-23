السيسي يصدق على ربط موازنة هيئة التنمية السياحية للسنة المالية 2025 - 2026
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2025 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025 /2026
وجاء نص التصديق كالتالي:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 3362000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة واثنان وستون مليون جنيه ).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 1022000000 جنيه (فقط وقدره مليار واثنان وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 102650000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 919350000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 2722000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة واثنان وعشرون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 1700000000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 640000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعون مليون جنيه).
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