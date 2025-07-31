الخميس 31 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الليلة، محيي إسماعيل وميمي جمال وأحمد نبيل ضيوف شريف عامر

محيي إسماعيل وميمي
محيي إسماعيل وميمي جمال

يحل، اليوم الخميس، النجم الكبير محيي إسماعيل والفنان أحمد نبيل والفنانة ميمي جمال، ضيوفا على برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على MBCMASR في العاشرة مساء.

تكريم القومي للمسرح العربي 

 ومؤخرًا تم تكريم أحمد نبيل ومحيي اسماعيل وميمي جمال، ضمن برنامج المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

وكانت الفنانة الكبيرة ميمي جمال عبرت عن سعادتها بتكريمها خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة هذا العام، مؤكدة أن كل ما مرت به خلال مسيرتها من تجارب سواء ناجحة أو غير موفقة كان له أثر في تشكيل شخصيتها الفنية.

ندوة تكريم ميمي جمال

وأضافت ميمي جمال أنها لم تلتحق بمعهد التمثيل في بداياتها، لكن في تلك الفترة كان المسرح الحر يضم كبار الأساتذة، متابعة: "قلت لنفسي إن التحاقي بهذا المسرح سيمنحني فرصة التعلم منهم والوقوف أمام الجمهور.. وفعلًا تعلمت كثيرًا من هذه التجربة.

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