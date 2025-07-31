محيي إسماعيل: تكريم مهرجان المسرح "ما عجبنيش" ولازم آخد فلوس وجايزة قيمة تشبه الأوسكار

هاجم الفنان محيي اسماعيل، فعاليات تكريم الفنانين بالمهرجان القومي للمسرح، قائلًا: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح، ما عجبنيش أي حاجة خالص في التكريم، ولازم أخد حاجة تليق بي وتكون قيمة وكبيرة، وأنا تاريخ وتعبت أوي".

مشكلة محيي إسماعيل مع المهرجان القومي للمسرح

وأوضح محيي إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه على من يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من إعطائه جائزة مالية وجائزة تشبه الأوسكار لها قيمة كبيرة.

محيى إسماعيل: أستاهل جائزة الأوسكار

وأكد أن المسرح حاجة عظيمة وقوية لكن فيه لذة للفنان للاحتكاك مع الجمهور، مشددًا أن المسرح مُهلك بالنسبة للفنان.

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