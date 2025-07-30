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ثقافة وفنون

اعتذار مفاجئ لـ محيي إسماعيل عن عدم حضور ندوة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح

محيي إسماعيل، فيتو
محيي إسماعيل، فيتو

اعتذر النجم محيي إسماعيل عن عدم حضور ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث كان من المقرر انعقاد الندوة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

ندوة تكريم الفنان محيي إسماعيل 

وجاء اعتذار محيي إسماعيل بشكل مفاجيء لإدارة المهرجان، حيث حضر الفنان محمد رياض لمقر الندوة وكذلك بعضا ممن كانوا من المقرر أن يتحدثوا بها، غير أن الفنان الكبير اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم الحضور. 

العروض المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح 

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية  "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

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القومي للمسرح محيي اسماعيل الأعلى للثقافة النجم محيي إسماعيل تكريم الفنان محيي إسماعيل المهرجان القومي للمسرح المصري

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