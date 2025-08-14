الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مرتكب حادث التعدي بمفك وحجارة على أسرة بالغربية

ضبط مرتكب حادث التعدي
ضبط مرتكب حادث التعدي بمفك وحجارة

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، في ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بالتعدي على آخر وأسرته باستخدام مفك ورشقهم بالحجارة.

وأوضح مصدر أمني، أن مركز شرطة كفر الزيات تلقى بتاريخ 31 يوليو الماضي بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز، أفاد بتعرضه وأسرته للتعدي بالضرب باستخدام أداة حادة "مفك"، ولم تحدث أي إصابات، كما ألقى المتهم الحجارة على سيارتهم بعد خروجهم فيها، مسببا تلفيات بها.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو عاطل له معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في حادث المطاردة على طريق الواحات (صور)

وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات حول المصاهرة بينه وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسرة بالغربية خلافات المصاهرة مركز شرطة كفر الزيات فيديو متداول كفر الزيات

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في حادث المطاردة على طريق الواحات (صور)

ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 22 مليون جنيه

ضبط موظفين بمستشفى اختلسا عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه

عصابة حمادة وتوتو، ضبط موظف وزوجته استوليا على أموال إحدى الشركات بالقاهرة

أوهمتهم بالعمل في الخارج، ضبط سيدة تدير شركة إلحاق عمالة دون ترخيص الجيزة

ضبط قائد سيارة ملاكى قام بحركات استعراضية على طريق السويس بالقاهرة

الأكثر قراءة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

قبل زيادتها في سبتمبر، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

بسبب الموجة الحارة، السكك الحديدية تخفض من سرعة قطاراتها

مصرع وإصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار في أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

آخر تطورات أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads