ضبط مرتكب حادث التعدي بمفك وحجارة على أسرة بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، في ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بالتعدي على آخر وأسرته باستخدام مفك ورشقهم بالحجارة.

وأوضح مصدر أمني، أن مركز شرطة كفر الزيات تلقى بتاريخ 31 يوليو الماضي بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز، أفاد بتعرضه وأسرته للتعدي بالضرب باستخدام أداة حادة "مفك"، ولم تحدث أي إصابات، كما ألقى المتهم الحجارة على سيارتهم بعد خروجهم فيها، مسببا تلفيات بها.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو عاطل له معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات حول المصاهرة بينه وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

