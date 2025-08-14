الخميس 14 أغسطس 2025
مصرع وإصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

جانب من الحادث، فيتو
لقى شخص مصرعه وأصيب 20 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا، اليوم الخميس، بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي.  

أوقاف الإسماعيلية تطلق برنامج "قدوة" لتعريف النشء بالقدوة الحسنة (صور)

فرق 100 يوم صحة بالإسماعيلية تواصل تقديم خدماتها للأسبوع الخامس (صور)

وكانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا بمنطقة وصلة ابو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 عمالا. 

انتقال الأجهزة المعنية  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

الدفع بسيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، فيما رفض بعض المصابين النقل.

الحالة الصحية للمصابين  

وقالت مصادر طبية في المستشفى، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ويجرى نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وكذا تحرير المحضر اللازم حول الحادث.  

