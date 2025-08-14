الخميس 14 أغسطس 2025
موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، مواجهة قوية اليوم الخميس، أمام منتخب إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وإسبانيا في الـ7:30 مساء، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.

بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، للدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للناشئين، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، خلف منتخب الدنمارك صاحب الصدارة.

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 5 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس، الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية: 
حراس المرمى: 
یوسف عبدالهادي
عمر فتحي
عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:
عمر مصطفى بركة 
حازم الصباغ

ظهير أيسر:
أحمد حلمي مصبح
عادل أحمد سعد
يحيى الكردي

صانع الألعاب:
يوسف عبدالغني
حمزة وليد المرسى

ظهير أيمن:
محمد عدلان
يوسف عمرو «2008» 
سيف الدين جلال
كريم حمدي السيد

جناح أيمن:
زیاد أحمد عواد
عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:
محمد أحمد إسماعيل
حسين محمد
على مدبولي.

