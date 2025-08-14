الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

في استجابة سريعة لما نشرته فيتو، قرر مسئولو وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي إيقاف إجراءات تعيين جهاز فني “كازاخستاني” لقيادة منتخب الملاكمة، خلال الفترة المقبلة.

وكانت “فيتو” قد نشرت في عددها الورقي الأخير، تقريرا يكشف وجود شبهات حول قرار تعيين جهاز فني “كازاخستاني”، لقيادة المنتخب الأول ومنتخب الشباب، براتب شهري يصل إلى 13 ألف دولار.

وذكر التقرير، أن الراتب المخصص للجهاز الفني الجديد لا يتماشى من متوسط أجور مدربين الملاكمة على مستوى العالم، وأن هناك إسراف غير مبرر في ملف تعيين جهاز فني جديد، رغم وجود بدائل أعلى جودة براتب أقل بكثير.

وتلقى مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة مجدي اللوزي، خطابا من وزارة الشباب والرياضة، يتضمن طلب بالرد على ما نشرته جريدة “فيتو”، في عدد الورقي الأخير، وإيقاف إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الكازاخستاني، والبحث عن بدائل أخرى.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الملاكمة تراجع عن قراره بتعيين الجهاز الفني الكازاخستاني لتولي مهمة تدريب منتخب مصر، ويدرس حاليا عددا من البدائل تمهيدا للتعاقد معها.

الملاكمة منتخب الملاكمة وزارة الشباب والرياضة فيتو المنتخب الاول اتحاد الملاكمة

