استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة، واللاعب عبد الرحمن عرابي بطل الملاكمة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم اللاعب وتطوير رياضة الملاكمة في مصر.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها دراسة توفير فرصة عمل مناسبة لبطل الملاكمة عبد الرحمن عرابي، وكذا الاستعانة بخبرات اللاعب في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم الرياضيين وتوفير مصادر دخل مستقرة لهم بما يعزز من قدرتهم على مواصلة التدريب وتحقيق الإنجازات.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الملاكمة واللاعب عبد الرحمن عرابي لدراسة دعم الأبطال

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والاتحادات الرياضية لتأهيل جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالإنجازات التي حققها عبد الرحمن عرابي خلال الفترة الماضية، مثمنًا جهوده وإصراره على تمثيل مصر بأفضل صورة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل له ولجميع الرياضيين المصريين.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الافتتاح أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تقدم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وأوضح الوزير أن مركز التنمية بشبرا الخيمة يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه مراكز الشباب الحديثة، بفضل ما حققه من جذب للشباب والعائلات وتحقيق عوائد استثمارية متميزة، مشيدًا بجهود القائمين على تطويره.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، إيمانًا بدورها المحوري في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وتضمن برنامج الافتتاح تدشين مركز التخاطب لذوي الهمم، الذي يقدم خدماته بالمجان ومزود بأحدث الأجهزة والأخصائيين المتخصصين، بالإضافة إلى افتتاح قاعة مناسبات جديدة، ومنطقة ملاهي حديثة للأطفال، وتطوير شامل لحمامات السباحة، وصالات الألعاب والمنازلات، وصالة الاسكواش، والجيم.

كما قام الوزير والمحافظ بتفقد مشروع الطاقة الشمسية المقام أعلى المبنى الإداري بالمركز، وأعمال تطوير القاعة الكبرى، بالإضافة إلى المباني الخارجية، مشيدًا بتوظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة ضمن منظومة التطوير بما يحقق كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف المستقبلية.

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