عبد الرحمن عرابي يوجه رسائل مهمة لمنتخب الملاكمة (فيديو)
الملاكمة، حرص عبد الرحمن عرابي بطل المنتخب الوطني للملاكمة، على توجيه تعليمات ونصائح فنية للبعثة المقرر مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل.
وجاءت تعليمات عبد الرحمن عرابي للاعبين كالتالي:
وتضم البعثة المصرية 162 فردًا من مختلف الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وممثلي وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، إلى جانب المشاركين في 13 رياضة متنوعة أبرزها: السباحة، ألعاب القوى، السلاح، التايكوندو، التجديف، الجودو، والملاكمة، وغيرها.
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