عبد الرحمن عرابي يهاجم اتحاد الملاكمة بسبب انتخابات "الأولمبية"

الملاكمة، شن عبد الرحمن عرابي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، هجوما على الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة مجدي اللوزي، بسبب تجاهله في انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية في ستاد القاهرة.

وقال عبد الرحمن عرابي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

"كان من الأولى أن اتحاد الملاكمة يكلمني يقولى قدم يا كابتن عرابي أنت صاحب تاريخ كبير ولاعب ٣ دورات أولمبية وكل الشروط متوفرة ووجهة مشرفة للملاكمة ولينا كاتحاد زي ما بقية الاتحادات عملت مع لاعبيها".

ويمتلك عبد الرحمن عرابي تاريخ طويل من النجاحات والإنجازات الدولية مع منتخب مصر، وشارك في 3 دورات أولمبية أحدثها أولمبياد باريس 2024.

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