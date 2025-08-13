إيقاف الحركة الملاحية بنهر النيل وبحيرة ناصر لسوء الأحوال الجوية بأسوان (صور)

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قرارا ببدء إيقاف النشاط الملاحي بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، استعدادًا لأى تداعيات بشأن هبوب عاصفة ترابية شديدة ونظرًا لاحتمالية سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مما يؤدى إلى ضعف الرؤية الأفقية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على مناطق متفرقة، وخاصة شمال المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية.

التنبيه على كافة الفنادق العائمة

فيما أوضح مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان المهندس بحرى سامى البربرى بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح ونقاء الشوائب والأتربة العالقة وزيادة مدى الرؤية الأفقية، مع حظر المغادرة من المراسى والإبحار بصفة قطعية.

أشار إلى أنه تم التشديد على جميع العائمات النهرية التى أبحرت بالفعل داخل مجرى نهر النيل قبل رسوها بإنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، وعلى الجميع فى حالة أى طوارئ أن وجدت سرعة الإبلاغ بأى وسيلة إتصال بما فيها جهاز المناداة اللاسلكى لتحقيق استجابة وتفاعل فورى وسريع مع الموقف أن وجد.

وأضاف البربرى بأنه يتوازى مع ذلك ضرورة التزام جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين إشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس، وإنزال التندات العلوية بالمسطح المشمس.

