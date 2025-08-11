الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بإجمالي 51 طالبا وطالبة..

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوي العام والفني (صور)

تكريم اوائل الطلاب
تكريم اوائل الطلاب فى أسوان

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم أوائل الشهادات الإعدادية بالثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/2025 وذلك بإجمالى 51 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ومحمود بدوي مدير عام مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى أولياء الأمور، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية.

وأثناء فعاليات الإحتفال عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة لتكريم الفئة المتميزة منهم بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية لأنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة بإعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته.

أشار إلى الاهتمام المتواصل للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى ظل حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر بإعتبار أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وطالب إسماعيل كمال أبناءه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم مقدمًا التهنئة لمحمود بدوى لتجديد الثقة له كمدير لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

 كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للأكاديميات والمؤسسات الجامعية الحريصة على  تقديم منح مجانية لأوائل الثانوية العامة،هذا وقد تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطنى، وتقديم فقرات فنية استعراضية، فضلًا عن إهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان احتفالية تكريم طلاب مدارس تعليم

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع سير التصويت بلجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية عبر مركز الطوارئ والسلامة ( فيديو وصور)

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة 350 حالة إشغال طريق

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ26 (صور)

الأكثر قراءة

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

السيسي يصدق على قانون جديد

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads