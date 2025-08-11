محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوي العام والفني (صور)

بإجمالي 51 طالبا وطالبة..

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم أوائل الشهادات الإعدادية بالثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/2025 وذلك بإجمالى 51 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ومحمود بدوي مدير عام مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى أولياء الأمور، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية.

وأثناء فعاليات الإحتفال عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة لتكريم الفئة المتميزة منهم بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية لأنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة بإعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته.

أشار إلى الاهتمام المتواصل للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى ظل حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر بإعتبار أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وطالب إسماعيل كمال أبناءه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم مقدمًا التهنئة لمحمود بدوى لتجديد الثقة له كمدير لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للأكاديميات والمؤسسات الجامعية الحريصة على تقديم منح مجانية لأوائل الثانوية العامة،هذا وقد تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطنى، وتقديم فقرات فنية استعراضية، فضلًا عن إهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين.

