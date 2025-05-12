وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون

طريقة عمل السينابون في البيت، من وصفات الحلويات الغربية، التي يمكنك إجادتها، خاصةً أنه يباع في المحلات بأسعار لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، والأطفال يعشقون طعمه.

ولذلك يمكنك تعلم طريقة عمل السينابون في البيت، لتقديمها لأفراد أسرتك مع أول يوم من أيام السنة الجديدة، مما يدخل البهجة على قلوبهم، كما أنه سيوفر في الميزانية بشكل كبير.



والسينابون من وصفات المعجنات الغربية التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية، والذي يعتمد في عمله على القرفة، والذي استوحى منها اسمه.



والسينابون هو معجنات ملفوفة ومحشوة بالقرفة، ومضاف لها صوص مخصوص، والسينابون انتشر في العالم أجمع، وأصبح له محلات تشتهر بعمله خصيصا، وعلى الرغم من أن السينابون له عشاق كثيرين، إلا أن من يجيدون طريقة عمل السينابون في البيت قليلون، إلا أنه بدأت الكثير من ستات البيوت يبحثون عن طريقة عمل السينابون في البيت، بعد الارتفاع الشديد في أسعاره.



ولكل عشاق السينابون تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السينابون الوصفة الأصلية في البيت، كأشهر المحلات.

السينابون



مكونات عمل السينابون



ملعقتين كبيرتين ماء دافئ

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية

5 ملاعق كبيرة مسحوق دريم ويب

نصف كوب حليب

بيضة كبيرة

نصف ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوبين + 3 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية

مكونات حشوة السينابون

نصف كوب من الجوز

نصف كوب من السكر البني

3 ملاعق صغيرة من القرفة

ملعقتين إلى ثلاث من الزبدة المذابة

الفروستينج:

اختياري حسب الرغبة ( صلصة التوفي , جبنة , سكر صقيل)

جوز للتزيين

طريقة السينابون

طريقة عمل السينابون بالخطوات

تذاب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، تذاب الزبدة في الحليب على نار هادئة.

في وعاء عميق يخفق البيض خفقا خفيفا، يضاف إليه الحليب والزبدة، ثم الخميرة ويمزج الكل جيدا.

يضاف الدريم ويب ثم يضاف الملح والدقيق ويخلط الكل إلى أن تتجانس فقط، دون العجن، تغطى وتترك ترتاح 15 دقيقة.

خلال هذا الوقت نقوم بفرم الجوز.

يخلط السكر والقرفة معا جيدا.

نكمل عجن العجين مدة 10 دقائق ألى أن تصير متجانسة وغير لاصقة ( يمكن إضافة بضع معالق من الدقيق لو أحسستي أنها لاصقة ).

تغطى جيدا وتترك ترتاح مدة ساعة ألى أن يتضاعف حجمها في مكان دافئ.

يضغط العجين لإخراج الهواء منه ويفرد بالنشابة فوق سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل متوسط السمك.

يدهن بالزبدة المذابة جيدا ,ثم يرش بالجوز وخليط السكر والقرفة.

يلف بحذر على شكل اسطوانة ويتبث من الأطراف.

يقطع بواسطة سكين حاد إلى 15 شريحة أو أكثر.

يرص في صينية مستطيلة صغيرة مدهونة جيدا بالزبدة.

يغطى بكيس بلاستيكي وتترك ترتاح ساعة إلى ساعة ونصف، أو من ساعة إلى 24 ساعة في البراد، لكن في هذه الحالة يكفي إخراجها من البراد، وتركها 30 دقيقة لتعود إلى درجة حرارة الغرفة قبل خبزها في الفرن.

تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة من 15 إلى 20 دقيقة إلى أن تكتسب اللون الذهبي.

تزين بالفروستنج المناسب ثم تقدم بالهنا والشفا.

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