ناقش معهم خطة العمل، رئيس مركز قوص يلتقي متطوعي مؤسسة حياة كريمة في قنا

التقى فراج الوحش، رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، بفريق المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة، لبحث آليات التعاون بين المؤسسة والمصالح الحكومية بالمدينة، فضلا عن مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء محمود عبد الصبور نائب رئيس المركز، ومحمد عبد المعز منسق حياة كريمة بالمدينة، وأحمد مصطفى مدير مكتب رئيس المركز.

في بداية اللقاء رحب رئيس المركز بفريق المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة، مثمنا جهود المؤسسة في نقل وتحسين نمط الحياة اليومية للمواطنين بالقرى الأكثر فقرا والمناطق المحرومة بمختلف قري ونجوع الريف المصري.

بناء شخصية المتطوع عبر إكسابه قيم الإيثار والتسامح والعطاء

أكد رئيس المركز خلال اللقاء علي أهمية العمل التطوعي كونه يساهم في بناء شخصية المتطوع عبر إكسابه قيم الإيثار والتسامح والعطاء، من خلال اقتطاع جزء من وقته وجهده لمساعدة الآخرين، مؤكدا أن رئاسة الوحدة ترحب بكافة المبادرات والمشاركة المجتمعية، وتوفر لها بيئات داعمة تشجعها على الاستمرار، وأنها تسعى إلى استغلال كافة الفرص لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في بناء وطننا.

من جانبه أكد محمد عبد المعز، منسق المؤسسة، أن فريق المتطوعين حريصة علي مشاركة جهود الأجهزة التنفيذية بالمدينة للارتقاء بمعدلات التنمية ومستوى الخدمات بكافة القطاعات الخدمية، مؤكدا أنه سيكون هناك تنسيق تام مع الأجهزة التنفيذية خلال الفترة القادمة بالمدينة، وفتح قنوات اتصال معها لتعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة والموارد المتاحة.

