جات له غيبوبة سكر، وفاة أحد أقارب العروسين أثناء رقصه بقاعة الأفراح في قنا

شهدت إحدى قاعات الأفراح بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، واقعة حزينة إثر تعرض أحد أقارب العروسين لغيبوبة سكر، ما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال أحد شهود العيان، إن أحد أقارب العروسين من محافظة سوهاج، وكان يرقص بالعصا على المزمار البلدي، داخل إحدى قاعات الأفراح،وفجأة سقط مغشيًا عليه، وتم نقله إلى مستشفى الألومنيوم لتلقي العلاج.

وأضاف أنه توفي متأثرًا بإصابته بغيبوبة سكر، وتحول الفرح إلى حالة من الحزن، على وفاته، وجار نقله لدفنه في مقابر العائلة، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة، بعد ان تحول الفرح إلى حالة حزن شديد بسبب الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.