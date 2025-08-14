الخميس 14 أغسطس 2025
محافظ قنا يبحث مع وزير البترول فرص الاستثمار التعديني لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

 بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فرص الاستثمار في قطاع التعدين بالمحافظة، خاصة إمكانيات التوسع في التشغيل والتصنيع المرحلي للخامات، وفي مقدمتها الفوسفات والذهب، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لوزير البترول إلى محافظة قنا، ضمن جولاته بمحافظات إقليم جنوب الصعيد، للوقوف على الواقع الفعلي للموارد التعدينية، وبحث آليات استثمارها بشكل عملي يواكب مستهدفات "رؤية الجمهورية الجديدة".

أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي الرابط بين محافظتي الأقصر وقنا

كما تناول الاجتماع إمكانية زيادة حصة محافظة قنا من البيتومين، لاستكمال أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي الرابط بين محافظتي الأقصر وقنا، لأهميته الإستراتيجية في تحسين حركة النقل ودعم المشروعات التنموية، خاصة أن المسافة المتبقية من أعمال الرصف تبلغ نحو 10 كيلومترات.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن المحافظة تزخر بموارد تعدينية ومحجرية واعدة في الصحراء الشرقية والغربية، تمثل فرصًا ذهبية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البترول سيضمن استغلال هذه الإمكانيات بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز مكانة قنا كمحور رئيسي لقطاع التعدين في مصر.

