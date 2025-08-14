شيّعت مدينة شبرا الخيمة، جثمان الشاب أحمد جمال 16 عامًا، والذي لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته البالغة في حريق محطة مترو شبرا الخيمة، بعد أن ضرب أروع أمثلة الشجاعة والإيثار برفضه مغادرة محل العصائر الذي اندلع فيه الحريق إلا بعد التأكد من إخلاء جميع الزبائن وإنقاذ حياتهم، ليكون المصاب الوحيد في الحادث.

رفض مغادرة المحل.. وفاة بطل حريق شبرا الخيمة متأثرًا بإصاباته

وكانت أسرة أحمد قد أوضحت في وقت سابق أنه نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وأنهم سعوا لنقله إلى مستشفى "أهل مصر" لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة، إلا أن حالته تدهورت بسبب الحروق المتعددة وضيق التنفس الناتج عن استنشاق كميات كبيرة من الدخان.

بطل لم ينقذ نفسه في حريق شبرا الخيمة

أحد أقاربه أكد أن شجاعة أحمد وتضحيته حالت دون وقوع ضحايا، لكنه لم يتمكن في النهاية من إنقاذ نفسه، إذ ظل حتى اللحظة الأخيرة يساعد الآخرين على الخروج قبل أن يسقط متأثرًا بالإصابة.

تفاعل واسع علي بذل حريق شبرا الخيمة

قصة أحمد لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه المئات وأشادوا ببطولته، ولقبوه بـ"بطل شبرا الخيمة".

تفاصيل حريق شبرا الخيمة

وكان الحريق قد اندلع مساء السبت الماضي في باكيات ملاصقة لسور محطة المترو نتيجة انفجار كابينة كهرباء أمام محل عصائر، ما أدى لاحتراق المحل وجزء من محل كشري وامتداد النيران إلى المنطقة المحيطة.

أسفر الحادث عن أضرار جسيمة بالمحال والمباني، وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أحمد جمال.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران وإجراء عمليات التبريد.

كما أصدرت الجهات التنفيذية قرارًا بهدم منزلين تضررا من الحريق، وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة ومنع تكرار الحادث.

