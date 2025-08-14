الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العمل تنجح في حل أزمة عمال "العامرية للغزل والنسيج"

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

نجحت مفاوضة جماعية شهدتها شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، في عودة عجلات الإنتاج للدوران في "الشركة"، بعد موافقة العمال وعددهم 1000 عامل، على عرضه من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بتنفيذ بعض مطالب العمال المشروعة، ودراسة باقي المطالب في توقيتات محددة، مع مراعاة مصالح العمال والشركة.

 وكان وزير العمل محمد جبران، قد وجه الإدارات المختصة بالوزارة، ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال، بالتواصل اليومي مع العمال، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انعقد هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلي الإدارة والعمال.

وجاء ذلك بحضور مدير مديرية العمل، وأسفر عن إضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة من أول الشهر المقبل،وعدم خصم أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل،وصرفها بالكامل وكذلك سرعة دراسة كافة المطالب العمالية، وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة تتراوح من أسبوعين من تاريخه إلى ثلاثة أسابيع، وذلك عقب إعداد دراسة مالية دقيقة، بالتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، تمهيدًا لاستصدار القرارات المناسبة والمتوافقة في ضوء ما تضمنه هذه الدراسة بما يحقق مصالح العاملين والشركة.

ادارة بنك مصر اللوائح والقوانين شركة العامرية للغزل والنسيج محافظة الإسكندرية وزير العمل محمد جبران وزير العمل

الجريدة الرسمية
