وزير العمل يثمن جهود الداخلية في ضبط 10 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

وجه وزير العمل محمد جبران، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن ضبط 10 شركات إلحاق عمالة بالخارج غير مرخصة ووهمية في نطاق محافظة الشرقية، تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، النشاط الوهمي لهذه الشركات.

وبحسب بيان "الداخلية " بأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات “10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية”، وبحوزتهم "جوازات السفر – تأشيرات وطلبات التوظيف - إقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج وهمية - إعلانات خاصة بالشركات – أكلاشيهات خاصة بالشركات – 11 هاتفا محمولا و5 أجهزة حاسب آلى، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.