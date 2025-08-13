الأربعاء 13 أغسطس 2025
وزير العمل يثمن جهود الداخلية في ضبط 10 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

وجه وزير العمل محمد جبران، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن ضبط 10 شركات إلحاق عمالة بالخارج غير مرخصة ووهمية في نطاق محافظة الشرقية، تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، النشاط الوهمي لهذه الشركات.

 

وبحسب بيان "الداخلية " بأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات “10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية”، وبحوزتهم "جوازات السفر – تأشيرات وطلبات التوظيف - إقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج وهمية - إعلانات خاصة بالشركات – أكلاشيهات خاصة بالشركات – 11 هاتفا محمولا و5 أجهزة حاسب آلى، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

