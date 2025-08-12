الثلاثاء 12 أغسطس 2025
بدء اختبارات المتقدمين للعمل في مطاحن دقيق بالأردن (صور)

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الثلاثاء، عن بدء الاختبارات، للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها  الوزارة مؤخرا، للعمل بالأردن، في مطاحن الدقيق.

 

وقال الوزير: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز، ومزايا اجتماعية وصحية. 

الجريدة الرسمية
