موقف الأهلي والزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي صدارة الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن الزمالك وزد والجونة قبل إنطلاق مباريات الجولة الثانية المقرر لها اليوم الخميس.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي اليوم في افتتاح الجولة الثانية للدوري المصري.

ترتيب فرق الدوري المصري

1- المصري 3 نقاط

2- زد 3 نقاط

3- الزمالك 3 نقاط

4- الجونة 3 نقاط

5- الأهلي نقطة واحدة

6- مودرن سبورت نقطة واحدة

7- سموحة نقطة واحدة

8- الجيش نقطة واحدة

9- إنبي نقطة واحدة

10- غزل المحلة نقطة واحدة

11- الإسماعيلي نقطة واحدة

12- البنك الأهلي نقطة واحدة

13- بتروجيت نقطة واحدة

14- فاركو نقطة واحدة

15- بيراميدز نقطة واحدة

16- وادي دجلة نقطة واحدة

17- حرس الحدود بدون نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط

19- الاتحاد بدون نقاط

20- المقاولون العرب بدون نقاط

21- سيراميكا كليوباترا بدون نقاط

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري



الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس



بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس



إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

