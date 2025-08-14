الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

يلتقي فريقا المصري وطلائع الجيش مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة 

ويلتقي فريقا المصري وطلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري وطلائع الجيش علي قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة. 

مباراة المصري وطلائع الجيش 

ويسعى فريق المصري البورسعيدي إلى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بالفوز اليوم بعدما نجح في الفوز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد السويس الجديد بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وتعادل طلائع الجيش مع سموحة إيجابيا بهدف لكل فريق بنفس الجولة لذلك يبحث عن الفوز الأول ببداية مشواره بالمسابقة.

واختتم فريق المصري البورسعيدي تدريباته مساء أمس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش اليوم الخميس ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض المصري البورسعيدي مرانه الأخير باستاد السويس مستضيف المباراة خلال معسكره الحالي استعدادا للمباراة.

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والمصري بالجولة الثانية لدوري نايل

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة 
شريف عبد الله.. مساعد حكم أول.
محمود بدران  .. مساعد حكم ثان.
وليد عبد الرازق  .. حكم رابع.
محمود البنا  .. حكم تقنية الفيديو.
محمود حسين  .. مساعد حكم تقنية الفيديو.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس
زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس
بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس
إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

