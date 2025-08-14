طالبة بقصر العيني تشارك في تأليف فصل بكتاب عالمي عن النشر العلمي

شاركت الطالبة سلوى خالد، بالفرقة الخامسة بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، في تحرير فصل كامل من الكتاب العالمي How to Successfully Publish a Manuscript، الصادر في 11 من أغسطس الجاري عن دار النشر الدولية Springer Nature.

الطالبة سلوى خالد

الكتاب، المكوَّن من سبعة عشر فصلًا، يتناول خطوات نشر الورقة البحثية خطوة بخطوة، بدءًا من اختيار الفكرة وتكوين الفريق البحثي، مرورًا بانتقاء المجلة العلمية المناسبة، وصولًا إلى كيفية الرد على المراجعين.

وأُعدّ الكتاب بمشاركة طلاب مصريين من جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، طنطا، قنا، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ووُضعوا كمؤلفين أول تقديرًا لمجهودهم، إلى جانب أساتذة من جامعات أمريكية مرموقة تشمل لويزيانا، جنوب كارولينا، تكساس، أورلاندو، أريزونا، هارفارد، جون هوبكنز، ومستشفيات كليفلاند كلينك ومايو كلينك.

غلاف الكتاب

تفاصيل مشاركة طالبة بقصر العيني في كتاب دولي

وأثبتت الطالبة سلوى خالد كفاءة استثنائية خلال مشاركتها، حيث تولّت مسؤولية المشاركة في تأليف فصل كامل بالكتاب العالمي بالتعاون مع أستاذ أمريكي من جامعة لويزيانا وآخر إيطالي، وقدّم المؤلفون إشادة خاصة بقدرتها على صياغة المحتوى بأسلوب علمي دقيق، وتفنيد الأفكار بعمق، وتنظيمها بشكل احترافي يليق بمنصات النشر العالمية، حيث جسّدت سلوى نموذجًا للطالبة الباحثة التي تجمع بين الحماس العلمي والانضباط الأكاديمي، ما جعلها محل تقدير جميع المشاركين في المشروع.

البحث الخاص بطالبة قصر العيني بالكتاب

وفي إطار الإعداد للكتاب، تبلور دور الدكتورة فوزية أبو الفتوح، الأستاذ المتفرغ بقسم التخدير بجامعة القاهرة، في التنسيق والتعاون مع المؤلف الأساسي للكتاب الدكتور إسلام شحاتة، أستاذ التخدير بكلية الطب – جامعة عين شمس، الذي أسهم في تأليف العمل بالتعاون مع الأستاذ الأمريكي من جامعة لويزيانا.

غلاف الكتاب

وفي يوم الإصدار الرسمي، استقبل الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الطالبة سلوى خالد ومؤلف الكتاب بحضور الدكتورة فوزية أبو الفتوح، وأشاد بالمحتوى العلمي الراقي والفكرة المتميزة للكتاب، معتبرًا مشاركة الطالبة نموذجًا مشرفًا لإعداد أطباء المستقبل القادرين على البحث العلمي المستمر. كما قرر تكريمها في المؤتمر السنوي للكلية، دعمًا لمسيرتها وتشجيعًا لمزيد من التميز، مؤكدًا أن الكلية تضع البحث العلمي في صميم رسالتها لإبراز مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.