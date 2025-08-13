رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في عملية التصويت بانتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتي جرت في أجواء من الشفافية والنظام، وبمشاركة واسعة من منتسبي الجامعة، رافقه خلالها الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة، وهاني رضوان أمين عام الجامعة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

وخلال تواجده بلجان الاقتراع، استمع رئيس الجامعة إلى عدد من المقترحات والآراء المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشأن تطوير خدمات الصندوق وتعزيز المزايا المقدمة لهم، موجهًا بسرعة دراسة تلك المقترحات والعمل على تنفيذها بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المنتسبين وأسرهم، تقديرًا لعطائهم وتفانيهم في خدمة الجامعة والوطن.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن انتخابات صندوق الزمالة تمثل أحد مظاهر المشاركة الفاعلة داخل الجامعة، وتعكس وعي الأعضاء وحرصهم على اختيار من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على دعم الصندوق وتعظيم خدماته لصالح جميع المنتسبين.

نتائج انتخابات صندوق الزمالة بجامعة القاهرة

وقد أسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز كل من: إسماعيل عبد الحكم عبد الفتاح - أمين عام كلية الحقوق (١٢٧٠ صوتا)، وإبراهيم حامد عبد الغفار شعيب - مدير إدارة الموارد البشرية بمستشفيات جامعة القاهرة (١١٩٨ صوتا)، وفرج عيد محمد هيبة - مدير إدارة رعاية الشباب (١٠٤٩ صوتا).

جدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة (صندوق الزمالة) كان قد وافق خلال العام الجامعي 2024/2025 على رفع المزايا التأمينية للأعضاء من 220 إلى 250 شهرًا بحد أقصى 165 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، ورفع مزايا الأساتذة المتفرغين من 75 ألفًا إلى 85 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف 85 ألف جنيه في حالات الوفاة.

