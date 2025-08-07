الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعتماد نتيجة بكالوريوس كلية التجارة بجامعة قناة السويس بنسبة نجاح 86.7%

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتيجة بكالوريوس كلية التجارة للعام الجامعي 2024 – 2025، بنسبة نجاح عامة بلغت 86.7%، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس. 

رئيس جامعة القناة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

طلاب جامعة القناة يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

تقديم التهنئة للطلاب 

ووجه التهنئة للطلاب الخريجين على ما حققوه من نتائج مشرفة، وبالأخص الطلاب الأوائل، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مستقبلهم العملي والأكاديمي. 

 

التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية جيدة

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن نسبة النجاح تعكس التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم تحصيل الطلاب وتطور مهاراتهم، كما أشار إلى أن النتيجة جاءت في مستوياتها العامة مرتفعة هذا العام. 

 

إعلان أسماء العشرة الأوائل 

وأعلنت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز من الأول إلى الخامس، حيث حصل على المركز الأول: عبد الرحمن أحمد رائف أنس من تخصص الأسواق والمنشآت المالية. والمركز الثاني: ميرنا شنوده العبد جوهر من نفس التخصص. بينما جاء في المركز الثالث: محمد غسان صالح رمضان من تخصص نظم معلومات الأعمال. والمركز الرابع: منة الله أحمد رائف أنس من نفس التخصص. فيما حصل على المركز الخامس: مصطفى عاطف السيد محمد من تخصص الأسواق والمنشآت المالية. 

 

كما أعلنت الدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز من السادس حتى العاشر، وهم: عهد أحمد عبد الرحمن محمد من تخصص المحاسبة والتمويل (السادس)، شهد وجيه إبراهيم عادل من تخصص التمويل والمحاسبة (السابع)، عمرو شعبان عبد العزيز محمد من تخصص الأسواق والمنشآت المالية (الثامن)، نور الدين عبد الله عبد الصمد شعبان من تخصص نظم معلومات الأعمال (التاسع)، ومنة الله عبد الله عبد العال من تخصص إدارة الأعمال (العاشر).

وفي السياق ذاته، أوضح  الدكتور محمد أبو العلا، منسق البرامج الجديدة بالكلية، أن الطلاب الأوائل توزعوا على مختلف البرامج الجديدة، حيث جاء 4 من الطلاب الأوائل من تخصص الأسواق والمنشآت المالية، و3 من تخصص نظم معلومات الأعمال، و2 من تخصص المحاسبة والتمويل، وطالب واحد من تخصص إدارة الأعمال، وهو ما يعكس التوازن في جودة الأداء الأكاديمي عبر التخصصات المختلفة.

