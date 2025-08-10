محمود سعد: مشوار أنغام الصحي ليس سهلا

كشف الإعلامي محمود سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، عبر منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا إن حالتها مستقرة.

وقال سعد: “اطمأننت على أنغام النهاردة من دقائق وهي الحمد لله بخير.. بتتحسن كل يوم أكتر من اللي قبله، لكن العملية كبيرة والمشوار مش بسيط وهياخد وقت،والحمد لله في تحسن وتعامل مع الحياة أفضل كل يوم، وإن شاء الله تخرج من المستشفى خلال أيام وتطمنكم بنفسها”.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

ومن جانب آخر كشف الموزع خالد محمد علي سليمان، شقيق المطربة أنغام، تطورات الحالة الصحية لشقيقته، مؤكدا أنها في مرحلة التعافي.

وقال شقيق أنغام في تصريح خاص لفيتو:" أنغام كويسة وفي مرحلة التعافي. لم تدخل غرفة عزل في المستشفى الذي ترقد فيه، وجهازها المناعي بحالة جيدة".

وكانت أنغام أجرت خلال الأيام الماضية، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك باحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا.

الحالة الصحية لـ أنغام

وكانت أنغام خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

