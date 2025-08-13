الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

مصر، فيتو
مصر، فيتو

كشف مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية، أن وفدًا من حركة حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

 

رغبة حماس في مفاوضات وقف حرب غزة

وأوضح المصدر، أن حماس أبدت خلال الاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرًا إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب في غزة.

 

حركة حماس تثمن دور مصر في ادخال المساعدات لقطاع غزة

وأضاف أن وفد الحركة ثمَّن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية وإغاثة أبناء القطاع، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدور في دعم المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

 

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، أن وفدا في القاهرة بدأ محادثات حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الشعب في غزة.

وقبل وقت سابق، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الشروط التي طرحتها حركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق تعتبر بمثابة "شروط استسلام"، مؤكدًا رفض حكومته القاطع لها.

حماس: وفد في القاهرة يبدأ محادثات وقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة

بعد وصوله إلى القاهرة، وفد حماس: العلاقات مع مصر راسخة ونثمن جهود الرئيس السيسي في إنهاء الأزمة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس حركة حماس رئيس المخابرات العامة غزة قطاع غزة اللواء حسن رشاد

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن ومحاسبة إسرائيل

60 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

الأونروا: وفاة 100 طفل بسبب المجاعة في غزة

بعد وصوله إلى القاهرة، وفد حماس: العلاقات مع مصر راسخة ونثمن جهود الرئيس السيسي في إنهاء الأزمة

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

أشرف زكي يحيل بدرية طلبة للتحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

خدمات

المزيد

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads