مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

كشف مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية، أن وفدًا من حركة حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

رغبة حماس في مفاوضات وقف حرب غزة

وأوضح المصدر، أن حماس أبدت خلال الاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرًا إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب في غزة.

حركة حماس تثمن دور مصر في ادخال المساعدات لقطاع غزة

وأضاف أن وفد الحركة ثمَّن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية وإغاثة أبناء القطاع، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدور في دعم المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، أن وفدا في القاهرة بدأ محادثات حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الشعب في غزة.

وقبل وقت سابق، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الشروط التي طرحتها حركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق تعتبر بمثابة "شروط استسلام"، مؤكدًا رفض حكومته القاطع لها.

