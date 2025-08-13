الأربعاء 13 أغسطس 2025
ريبيرو يحسم اختياراته لقيادة هجوم الأهلي أمام فاركو

محمد شريف
محمد شريف

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مواصلة الدفع بـ محمد شريف كمهاجم للقلعة الحمراء في المباراة المقبلة أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

 

وشارك شريف في مباراة الأهلي الأولى بالدوري ضد مودرن سبورت كمهاجم صريح بشكل أساسي حتى تم استبداله بجراديشار في الشوط الثاني.

ويترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

