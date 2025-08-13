معلومات عن قاعدة ألاسكا العسكرية التي تشهد قمة ترامب وبوتين

تعقد أول قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» العسكرية الأمريكية في أنكوريج بألاسكا.

قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» العسكرية الأمريكية في أنكوريج بألاسكا

ورغم أن أنكوريج استقبلت العديد من الرؤساء، لم يزرها فلاديمير بوتين ولو مرة واحدة خلال فترة وجوده في الكرملين.

ورغم أن هذه ستكون أول زيارة لترامب إلى ألاسكا منذ بدء ولايته الثانية، فإنه قام بعدة زيارات إلى إلمندورف ريتشاردسون خلال ولايته الأولى.

كما زارها الرئيسان السابقان جو بايدن وباراك أوباما؛ ففي عام 2015، أصبح أوباما أول رئيس أمريكي تطأ قدماه المنطقة القطبية الشمالية خلال رحلته.

القاعدة تضم أكثر من 32 ألف شخص

وأضافت الشبكة أن تلك القاعدة هي الأكبر في ألاسكا، وتضم أكثر من 32 ألف شخص، أي نحو 10 في المائة من سكان أنكوريج، وتتمتع المنطقة أيضًا بأهمية بالنسبة لروسيا: فقد اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من الإمبراطورية الروسية قبل 158 عامًا.

وفي الواقع، تقع جزيرة ديوميد الصغيرة في ألاسكا على بُعد أقل من ثلاثة أميال من جزيرة ديوميد الكبيرة الروسية في مضيق بيرينج، مما يُظهر مدى القرب الجغرافي بين البلدين.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية: «يبدو منطقيًا تمامًا أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوًا، وأن تُعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا».

وخلال الحرب الباردة، اعتبرت القاعدة ذات أهمية خاصة في الدفاع عن الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي آنذاك، وفقًا لمكتبة الكونجرس.

وتستضيف القاعدة طائرات مثل إف-22 رابتور، وهي طائرة مقاتلة يقول سلاح الجو الأمريكي إنها «لا تُضاهيها أي طائرة مقاتلة معروفة أو مُتوقعة».

وتصف وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” المنطقة بأنها «تتميز بجبال خلابة مُغطاة بالثلوج، وبحيرات، وأنهار، وأنهار جليدية، وحياة برية وفيرة».

كما تنصح الزوار الذين يحاولون الوصول إلى القاعدة بالسيارة بإحضار معدات طوارئ، وطعام، وبطانيات، ووقود إضافي، نظرًا لبعدها الشديد.

إجراء محادثات حول الصراع الروسي الأوكراني في ألاسكا

وانتقد البعض قرار الرئيس الأمريكي إجراء محادثات حول الصراع الروسي الأوكراني في ألاسكا، وقال نايجل جولد ديفيز، السفير البريطاني السابق لدى بيلاروسيا: «من السهل تصور بوتين وهو يطرح خلال اجتماعاته مع ترامب حجة مفادها: (حسنًا، انظروا، الأراضي قابلة للتغيير لقد أعطيناكم ألاسكا. لماذا لا تستطيع أوكرانيا أن تعطينا جزءًا من أراضيها؟)».

ووصفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاجتماع بأنه «تمرين استماع» سعيًا لفهم الوضع بشكل أفضل.

