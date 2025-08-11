ترامب عن لقائه مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ترامب عن لقائه مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا
وأضاف ترامب: سأحاول استعادة بعض الأراضي لأوكرانيا و الصين حتى الآن تتعامل بشكل جيد معنا في ملف التجارة.
وتابع: أعتقد أن الاجتماع مع بوتين سيكون إيجابي و سأرتب لقاء بين بوتين وزيلينسكي وشعرت بالاستياء من رد الرئيس الأوكراني بشأن مبادلة الأراضي.
وأكد ترامب: سيتم إجراء تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا وسيجري تغيير خطوط المعركة سأجري اتصالات مع زيلنسكي والقادة الأوروبيين بعد لقائي مع بوتين
واستطرد ترامب: أريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا