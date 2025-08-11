الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب عن لقائه مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير  بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا.

 ترامب عن لقائه مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا
 

وأضاف ترامب: سأحاول استعادة بعض الأراضي لأوكرانيا و الصين حتى الآن تتعامل بشكل جيد معنا في ملف التجارة.

وتابع:  أعتقد أن الاجتماع مع بوتين سيكون إيجابي و سأرتب لقاء بين بوتين وزيلينسكي وشعرت بالاستياء من رد الرئيس الأوكراني  بشأن مبادلة الأراضي.

وأكد ترامب: سيتم إجراء تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا وسيجري تغيير خطوط المعركة  سأجري اتصالات مع زيلنسكي والقادة الأوروبيين بعد لقائي مع بوتين 
 

واستطرد ترامب: أريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب أوكرانيا بوتين

مواد متعلقة

ناتو: يمكن قبول سيطرة روسيا على شرق أوكرانيا لكن دون اعتراف

روبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

السيسي يصدق على قانون جديد

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عاوزة اكتب الشقة باسم ابني؟ أمين الفتوى يجيب

هل يجوز كتابة بعض آيات القرآن والذكر على الكفن؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads