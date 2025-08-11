قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب عن لقائه مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب في أوكرانيا



وأضاف ترامب: سأحاول استعادة بعض الأراضي لأوكرانيا و الصين حتى الآن تتعامل بشكل جيد معنا في ملف التجارة.

وتابع: أعتقد أن الاجتماع مع بوتين سيكون إيجابي و سأرتب لقاء بين بوتين وزيلينسكي وشعرت بالاستياء من رد الرئيس الأوكراني بشأن مبادلة الأراضي.

وأكد ترامب: سيتم إجراء تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا وسيجري تغيير خطوط المعركة سأجري اتصالات مع زيلنسكي والقادة الأوروبيين بعد لقائي مع بوتين



واستطرد ترامب: أريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

