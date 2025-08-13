ترامب: اجتماعات أوروبية مثمرة وخطط لترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع القادة الأوروبيين كانت جيدة، مشيرًا إلى وجود فرصة قوية لعقد اجتماع ثانٍ معهم قريبًا.

ترامب يخطط لقاء يجمع بوتين - زيلينسكي بعد قمة ألاسكا

وأضاف ترامب أنه سيعمل على عقد اجتماع مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذا ما سارت قمة ألاسكا الأولى على نحو إيجابي، لافتًا إلى أنه قد يلتقي بوتين مرة أخرى بعد هذا الاجتماع.

وقف الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك في إطار جهود دبلوماسية متسارعة لبحث فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القمة المرتقبة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ستتيح للزعيمين مناقشة جميع "القضايا العالقة" بين البلدين، بما فيها الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء "تاس" عن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي فاديف قوله خلال إحاطة صحفية، إن القمة الأمريكية الروسية المرتقب عقدها في ألاسكا "ستسمح للزعيمين بالتركيز على مناقشة جميع القضايا المتراكمة، بدءا من الأزمة الأوكرانية وصولا إلى العقبات التي تعترض إقامة حوار ثنائي طبيعي وفعال، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان السلام والاستقرار الدوليين".

وأوضح فاديف أن "موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير، وهو الموقف الذي حدده بوتين في يونيو العام الماضي".

